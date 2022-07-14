В ГД обвинили Литву в затягивании исполнения решения ЕК по транзиту в Калининград

Литва сделает всё, чтобы затянуть исполнение решения Еврокомиссии по транзиту товаров в Калининградскую область. Об этом в четверг, 14 июля, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев, при этом назвав рекомендации ЕК запоздалыми.

Как отметил парламентарий, Вильнюс совершил ошибку, ограничив транзит на российскую территорию, добавив, что это в долгосрочной перспективе приведет Литву к весьма печальным последствиям внутри ЕС.

По его словам, Вильнюс просчитался и недооценил зависимость европейской экономики от России, а также решимость Москвы отстаивать свои интересы, «невзирая на лица». Партнерам в Евросоюзе эта бездумная русофобская политика правящей литовской верхушки видится крайне опасной, подчеркнул депутат.

«Решение ЕК мне видится несколько запоздалым, неполным и не содержащим внутри извинений. Россия понесла убытки, которые должны быть компенсированы из бюджета ЕС или Литвы, по их выбору. Но в целом само решение — позитивный знак, ясно дающий понять потерявшим реальность странам, что мир сложнее и больше, чем их узколобые о нем представления», — указал Нифантьев.

Политик предположил, что Вильнюс сделает всё, чтобы затянуть проведение решения ЕК в практическую плоскость, чем подставит авторитет Еврокомиссии и спровоцирует Россию на ответную реакцию, которая будет «очень ощутима».

«Россия не намерена вечно ждать решение деблокады своего региона. Мы и без того проявили эталонную выдержку. <…> У РФ достаточно сил и средств обеспечить свой регион всем необходимым. И нет такой страны, которая способна нам в этом помешать», — заключил он.

Ранее в этот день губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил о том, что рекомендации Еврокомиссии сняли значительный объем (более 80%) ограничений по транзиту в регион.

Он отметил, что Калининградская область рассчитывает на возобновление полноценных поставок грузов по железной дороге через Литву в ближайшие дни, но планирует развивать и инфраструктуру паромных перевозок. Глава региона подчеркнул, что решение по калининградскому транзиту неполное, работа еще требуется. При этом Алиханов пояснил, что значительная часть грузов — до 700 тыс. т в год — до сих пор подпадает под ограничения из-за сохранившегося запрета на транзитные автомобильные грузовые перевозки.

Однако премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что текущий порядок транзита товаров в Калининградскую область будет действовать до тех пор, пока не будет разработан новый на основе разъяснений Еврокомиссии.

Накануне были опубликованы разъяснения ЕК по транзиту подпавших под западные санкции грузов в Калининградскую область через территорию Литвы. В них указано, что железнодорожный транзит разрешен с соблюдением ряда условий. Таким образом, железнодорожная перевозка в Калининградскую область нефти и нефтепродуктов, угля, стали, железа, дерева, цемента и других невоенных товаров не запрещена, но их транзит должен быть предметом целенаправленного и эффективного контроля со стороны властей стран ЕС.

Запрет на транзит ряда грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Вильнюс объяснил его исполнением пятого пакета санкций против РФ. Ограничения касались перевозок железнодорожным транспортом, но Литва также распространила его на грузовые авто. В тот же день Алиханов назвал такое решение незаконным.

Ряд государств, в том числе все страны ЕС, вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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