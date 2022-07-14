МИД КНР показал разницу в отношении к международному сообществу у мира и у западных СМИ

Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь 14 июля опубликовал фотографию карты мира в социальной сети Twitter, показав на ее примере различие в понимании фразы «международное сообщество» для всего мира и для представителей западной прессы.

«Что означает «международное сообщество»? И что означает «международное сообщество» по версии мейнстримовых западных СМИ?» — задал вопрос дипломат своим подписчикам.

На виртуальном глобусе на первом варианте схемы он сначала закрасил красным цветом все страны мира. А ниже, на втором ее варианте, закрасил красным цветом только территории США, Европы, Австралии и Японии. Таким образом, указав, что остальные страны для освещения в западной прессе не имеют никакого значения.

30 июня Лицзянь также заявил, что Североатлантический альянс (НАТО) является системным вызовом миру и стабильности во всем мире. Накануне в Мадриде проходил трехдневный саммит НАТО, центральным событием которого стало одобрение Стратегической концепции альянса до 2030 года. В данном документе блок обозначил Россию как «наиболее существенную и прямую угрозу» безопасности. Также отмечалось, что кроме России в образе «угрозы» альянс коснется и Китая.

Как указал 23 июня американский экономист, лауреат Нобелевской премии Джозеф Стиглиц, США вступили в новую холодную войну с Китаем и Россией, но вряд ли смогут в ней победить. Естественными союзниками США являются Европа и другие развитые демократические страны мира, считает Стиглиц. Но экс-президент страны Дональд Трамп, по его мнению, сделал всё возможное, чтобы оттолкнуть их.

11 июня спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что восемь стран, «не участвующих в санкционных войнах», — Китай, Индия, Россия, Индонезия, Бразилия, Мексика, Иран, Турция — фактически образовали альтернативную группу, которая обогнала страны «Большой семерки» G7 по показателю валового внутреннего продукта (ВВП), рассчитанного по паритету покупательной способности (ППС).

14 мая французский политик Стефан Буффето в статье для издания Boulevard Voltaire назвал европейскую политику по отношению к России «непостижимой оплошностью». По его мнению, Европе стоило бы вспомнить, что до 1917 года Российская империя была ее союзником, но после распада СССР необходимо было заново интегрировать Россию в европейскую политику и обеспечить таким образом равновесие в Евразии. Однако всё было сделано с точностью до наоборот: Европейский союз подчинился доктрине США, согласно которой сближение Запада с РФ недопустимо, поскольку ведет к ослаблению гегемонии США.