Нобелевский лауреат усомнился в победе США в новой холодной войне

США вступили в новую холодную войну с Китаем и Россией, но вряд ли смогут в ней победить, считает американский экономист, лауреат Нобелевской премии Джозеф Стиглиц.

«Американские лидеры изображают ее как противостояние между демократией и авторитаризмом, но эта идея не выдерживает критики, особенно когда те же лидеры активно обхаживают такого систематического нарушителя прав человека, как Саудовская Аравия. Подобное лицемерие наводит на мысль, что на кону стоит глобальная гегемония, а не ценности, по крайней мере отчасти», — пишет Стиглиц в статье для издания Project Syndicate.

По его словам, очевидно, что Китай неизбежно обойдет США в экономическом плане: КНР превзошла США по паритету покупательной способности еще в 2015 году. В связи с этим в Вашингтоне, как отмечает Стиглиц, считают правильным не способствовать росту китайской экономики, даже если направленные на это шаги нарушают правила Всемирной торговой организации.

Автор статьи указал, что «этот фронт новой холодной войны» открылся задолго до начала спецоперации РФ по помощи Донбассу, поэтому американские чиновники призывают не отвлекаться «от реальной долгосрочной угрозы» — Китая.

Однако США, продолжил эксперт, не могут выиграть «новое великодержавное соревнование в одиночку». «Естественными союзниками США являются Европа и другие развитые демократические страны мира. Но Трамп сделал всё возможное, чтобы оттолкнуть их», — констатирует Стиглиц. При этом Вашингтон должен завоевать доверие и развивающихся государств мира, в частности, чтобы обеспечить себе доступ к важнейшим ресурсам, однако «длительная история эксплуатации других стран не способствует этому, как и глубоко укоренившийся расизм», объяснил эксперт.

С его точки зрения Европа и Америка «прекрасно умеют читать другим лекции о том, что является морально правильным и экономически разумным». «Но обычно их слова читаются следующим образом: «Делай то, что я говорю, а не то, что я делаю», — добавил Стиглиц. «В то же время Китай преуспел не в чтении лекций, а в оснащении бедных стран сложной инфраструктурой», — обратил внимание автор.

По его мнению, США стоит понимать, что в нашу эпоху «холодные войны в конечном итоге выигрываются с помощью мягкой силы притяжения и убеждения». Стиглиц призвал соотечественников «снизить уровень насилия с применением оружия, улучшить экологические нормы, бороться с неравенством и расизмом, а также защищать репродуктивные права женщин», и усомнился, что в своем теперешнем состоянии США могут претендовать на положение мирового лидера.