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В Китае НАТО назвали системным вызовом стабильности во всем мире

МИД Китая: НАТО является систематическим вызовом глобальному миру и стабильности
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Фото: Global Look Press/Florian Gaertner/photothek.de vi
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НАТО является системным вызовом миру и стабильности во всем мире. Такое заявление в четверг, 30 июня, сделал официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«НАТО сама является системным вызовом миру и стабильности во всем мире», — заявил он на брифинге, комментируя новую стратегическую концепцию альянса.

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Чжао Лицзянь считает, что альянс претендует на роль оборонительной организации, но на самом деле продолжает распространять свое влияние на все новые регионы, повсюду развязывая войны.

Также он отметил, что «руки НАТО обагрены кровью народов мира».

Кроме того, официальный представитель МИД КНР напомнил преступление НАТО во главе с США. Которая разбомбила посольство Китая 23 года назад.

«Теперь НАТО снова протянуло свои щупальца в Азиатско-Тихоокеанский регион, тщетно пытаясь экспортировать менталитет холодной войны и блоковое противостояние», — добавил он.

29 июня Североатлантический альянс в своей новой стратегической концепции обозначил Россию как «самую значительную и прямую угрозу безопасности» НАТО.

Центральным событием трехдневного саммита НАТО в Мадриде стало одобрение Стратегической концепции до 2030 года. Эксперты прогнозировали, что в этом документе блок обозначит Россию как «наиболее существенную и прямую угрозу» безопасности. Также отмечалось, что кроме России в образе «угрозы» альянс впервые коснется и Китая.

Ранее, 14 июня, сообщалось, что страны НАТО считают поведение Китая системным вызовом для своей безопасности. Также отмечается, что Китай быстро расширяет свой ядерный арсенал и не следует принципам прозрачности в реализации военной модернизации, а также сотрудничает с Россией в военной сфере.

11 июня Столтенберг уже заявлял, что лидеры стран организации на саммите обсудят противодействие России и Китаю, а также сотрудничество с Грузией и Украиной.

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