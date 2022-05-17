Европейская политика по отношению к России — «непостижимая оплошность». Об этом заявил 14 мая французский политик Стефан Буффето в статье для издания Boulevard Voltaire.

Он утверждает, что Европе стоило бы вспомнить, что до 1917 года Российская империя была ее союзником, но после распада СССР необходимо было заново интегрировать Россию в европейскую политику и обеспечить таким образом равновесие в Евразии. Однако всё было сделано с точностью до наоборот: Европейский союз подчинился доктрине США, согласно которой сближение Запада с РФ недопустимо, поскольку ведет к ослаблению гегемонии США.

«Европейский союз соответствовал такому видению мира, и когда госпожа [глава Еврокомиссии Урсула] фон дер Ляйен заявила 12 мая, что Россия представляет собой «самую непосредственную угрозу» мировому порядку, она имела в виду миропорядок западный, или американский, который вышел бы на первый план», — пояснил автор.

Между тем первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал фон дер Ляйен «оторванной от мира» после слов о том, что Россия якобы является угрозой мировому порядку. Его позиция совпадает с позицией автора: Россия является угрозой миропорядку, выстроенному США, которые заинтересованы в «определенной угрозе Европе», чтобы раздувать затраты на НАТО и объяснять населению, почему идут такие расходы на вооружение.

Буффето считает, что именно Соединенные Штаты Америки в последние годы дестабилизировали мир своей политикой на Ближнем Востоке, за которую европейцы заплатили высокую цену. При этом Россию политик считает не угрозой, а важным элементом поддержания мирового порядка, и напоминает, что стереть ее с карты мира не удалось никому: «Карл XII, Наполеон и Гитлер сломали там зубы и потеряли всё».

МИД РФ заявил 16 мая, что агрессивный ревизионистский курс Запада требует кардинального пересмотра отношений России с недружественными государствами и всестороннего укрепления других направлений внешнеполитической деятельности.

14 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны ЕС ведут политику, выгодную главным образом Вашингтону, утрачивая признаки самостоятельности. Он предупредил, что последствия ведения гибридной войны Запада против России ощутят все, и отметил, что Москва предпринимала шаги для того, чтобы этого прямого столкновения не произошло.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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