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Стал известен мотив убийства сотрудницы офиса микрозаймов в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Нежелание возвращать взятый ранее кредит стало мотивом убийства 51-летней сотрудницы офиса микрозаймов в Москве, узнали «Известия» в среду, 13 июля.

Подозреваемый в убийстве ранее оформил микрозайм у потерпевшей. Часть кредита ему удалось погасить, однако полностью закрыть задолженность не удалось. Это стало причиной его решения убить женщину.

Убийство сотрудницы офиса микрозаймов на Кожевнической улице было совершено в воскресенье, 10 июля. Тело женщины с огнестрельным ранением обнаружили на рабочем месте спустя день.

По информации «Известий», убийца в кепке и медицинской маске ворвался в офис, выстрелил женщине в лицо, по предварительным данным, из пистолета с глушителем. После этого начал рыться в шкафах.

13 июля прокуратура города Москвы сообщила о том, что подозреваемый в совершении этого преступления задержан в подмосковной Балашихе. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ и ст. 222 УК РФ.

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