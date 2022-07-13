Задержан подозреваемый в убийстве сотрудницы офиса микрозаймов в Москве

В прокуратуре города Москвы сообщили о задержании подозреваемого в убийстве 51-летней женщины — сотрудницы коммерческой организации. Подозреваемый был задержан в подмосковной Балашихе.

Убийство женщины было совершено на Кожевнической улице, в воскресенье, 10 июля. Тело женщины с огнестрельным ранением было обнаружено на месте убийства, на ее рабочем месте, на следующий день.

По информации «Известий», убийца женщины в кепке и медицинской маске ворвался в офис, выстрелил женщине в лицо, по предварительным данным, из пистолета с глушителем. После этого убийца начал рыться в шкафах. Не исключается, что он являлся клиентом компании.

Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ и ст. 222 УК РФ.