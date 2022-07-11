Опубликованы кадры с места убийства сотрудницы микрофинансовой компании в Москве

В распоряжении «Известий» в понедельник, 11 июля, появились кадры с места убийства сотрудницы микрофинансовой организации «Viva деньги» в Москве.

Преступление было совершено неизвестным в центре столицы, на Кожевнической улице, в воскресенье, 10 июля.

Как выяснили «Известия», тело 51-летней погибшей было обнаружено на рабочем месте на следующий день.

Возбуждено уголовное дело. Ход расследования находится на контроле столичной прокуратуры.

По информации «Известий», злоумышленник в кепке и медицинской маске ворвался в офис, выстрелил жертве в лицо, по предварительным данным, из пистолета с глушителем. После этого убийца начал рыскать по шкафам. Не исключается, что он являлся клиентом компании. В полицию обратился сын убитой, когда та не вернулась домой.

В апреле в Приморском крае полицейские задержали подозреваемого в убийстве мужчины, который пропал в 2014 году. Убийцей оказался «черный коллектор». В 2014 году в дежурную часть УМВД России по городу Владивостоку обратилась местная жительница с заявлением о безвестном исчезновении 27-летнего сына. По ее словам, мужчина ушел на работу, но не появился на рабочем месте.