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Убившего должника «черного» коллектора задержали во Владивостоке

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В Приморском крае полицейские задержали подозреваемого в убийстве мужчины, который пропал в 2014 году, им оказался «черный коллектор». Об этом 27 апреля сообщил портал «МВД Медиа».

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В том году в дежурную часть УМВД России по городу Владивостоку обратилась местная жительница с заявлением о безвестном исчезновении 27-летнего сына. По ее словам, мужчина ушел на работу, но не появился на рабочем месте.

Правоохранители организовали поиски без вести пропавшего гражданина. В 2017 году следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса «Убийство».

По данным следствия, пропавший мог стать жертвой граждан, занимавшихся выбиванием долгов у людей, взявших кредиты в микрофинансовой организации. Личности «финансовых коллекторов» были установлены.

Правоохранители задержали 33-летнего подозреваемого, он признался в преступлении и рассказал, где спрятал тело 27-летнего мужчины. Впоследствии на территории лесного массива в пригороде Владивостока были обнаружены останки человека.

«Судебная генетическая экспертиза показала, что они принадлежат безвестно пропавшему молодому человеку», — отметили в полиции.

Фигурант арестован.

В январе стало известно, что коллекторы терроризируют сотрудников детских садов в Ижевске из-за долгов бывших и действующих сотрудников. В пресс-службе управления ФССП по Удмуртии сообщили о получении жалоб от дошкольных учреждений на противоправное поведение коллекторов.

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