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Экс-советнику Трампа Болтону припомнили неудачный госпереворот

Американист Домрин: Болтон лишился должности в администрации из-за несостоявшейся смены власти в Иране
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Фото: REUTERS/Jonathan Drake
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Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, признавшийся в подготовке государственных переворотов, потерял должность в администрации из-за проваленной работы по смене власти в Иране. Об этом рассказал «Известиям» американист, профессор факультета права ВШЭ Александр Домрин в среду, 13 июля.

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Помимо организации протестов в Венесуэле 2019 года Джон Болтон признался в организации переворотов в других странах. «Он их не называет. Но мы с вами прекрасно знаем, какие страны США имеют в виду», — отметил эксперт.

Будучи выходцем из сильнейшей школы права Йельского университета, Болтон в 2000 году опубликовал статью под названием «Есть ли место «праву» в международных отношениях». В ней он доказывает, что нет такого понятия, как международное право и, соответственно, нет права в международных отношениях.

«В отличие от других американских дипломатов или государственных деятелей, которые только притворяются, когда говорят о необходимости соблюдать международное право, а сами его игнорируют, Болтон откровенно говорит: нет такого понятия. И, соответственно, не стоит США в своих отношениях с другими странами ссылаться и тем более руководствоваться несуществующим международным правом», — отмечает Александр Домрин.

При Джордже Буше-младшем политик сначала занимал пост заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности, а в 2005 году был назначен на пост постпреда при ООН, притом что «по сути, своей позицией [по отношению к международному праву] он отказывает организации в легитимности», подчеркивает профессор Высшей школы экономики.

Показательно, что в начале карьеры Джон Болтон работал в Агентстве CША по международному развитию (USAID) в качестве заместителя администратора программного и стратегического планирования. USAID — «лукавая организация, в значительной степени лицемерная», которая, казалось бы, вкладывает деньги в международное развитие ради блага всего человечества, а на деле руководствуется лишь одним принципом — «национальные интересы США превыше всего», отмечает американист.

12 июля Джон Болтон в интервью CNN признал, что участвовал в подготовке государственных переворотов в других странах. В МИД России заявили, что эти слова требуют разбора. В Госдуме выступление экс-советника американского президента назвали наглостью, которая демонстрирует «наплевательское отношение» на реакцию всего мира.

Агентство США по международному развитию (U.S. Agency for International Development) номинально занимается оказанием невоенной помощи другим странам. Оно официально работало на территории России с 1992 по 2012 год. 9 июля стало известно, что USAID выделило Украине дополнительное финансирование в размере более $80 млн. 5 июля сообщалось, что в Грузии организация планирует запустить программу по подготовке учителей и образовательную программу с целью вырастить поколение, готовое к проявлению гражданской позиции.

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