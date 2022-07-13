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В ГД назвали наглостью слова экс-советника Трампа об организации госпереворотов

Депутат Белик о признании Болтона: это демонстрация наплевательского отношения к возможному отклику в мире
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Фото: Global Look Press/CNP/AdMedia/Alex Edelman
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Слова бывшего советника экс-президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона об организации госпереворотов — это наглость и демонстрация наплевательского отношения к тому, какой отклик это может вызвать в мире. Об этом в среду, 13 июля, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

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«И без откровений американских политиков понятно, что американский след необходимо искать там, где речь идет о свержении неугодных режимов, которое США красиво называют «распространением демократии». Но делать публично такие заявления — это уже наглость, демонстрация наплевательского отношения к тому, какой отклик это может вызвать во всем мире», — подчеркнул парламентарий.

Как отметил депутат, подобные откровения лишний раз подтверждают: США думают, что единолично могут решать, как жить всем государствам. Теперь же им сложно осознать факт того, что глобальному лидерству Соединенных Штатов приходит конец, заключил Белик.

Накануне в интервью телеканалу CNN Болтон признался, что участвовал в подготовке государственных переворотов за рубежом. Он напомнил о штурме Капитолия в январе прошлого года сторонниками Трампа и добавил, что бывший президент недостаточно компетентен, чтобы осуществить «тщательно спланированный государственный переворот». Болтон назвал себя человеком, который «помогал планировать государственный переворот не здесь, а в других частях света».

Как заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, его признание требует реакции и разбора. Она подчеркнула, что не помнит, чтобы когда-либо занимающий высокие посты человек прямым текстом рассказывал о планировании госпереворотов в других странах.

В мае в своей колонке для National Review Болтон призвал Вашингтон дать отпор России в Абхазии и Южной Осетии. Политик заявил, что шесть стран Восточной Европы и Кавказа «остались в серой зоне» между РФ и границами НАТО, которые видоизменились. Болтон выступил с предложением убрать данное пространство через присоединение территории к Западу.

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