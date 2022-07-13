Захарова заявила о необходимости разбора слов Болтона о планировании госпереворотов

Признание бывшего советника 45-го президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона в участии в подготовке государственных переворотов в других странах требует реакции и разбора. Об этом в среду, 13 июля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что не помнит, чтобы когда-либо занимающий высокие посты человек прямым текстом рассказывал о планировании госпереворотов в других странах.

«Еще раз: не поддержкой, как они раньше говорили, «демократических сил», не содействием развитию демократии, плюрализма и так далее. Но так, чтобы своими словами смачно и абсолютно нагло человек, облеченный властью в течение многих лет и при различных президентах, сказал, что он занимался планированием государственных переворотов за рубежом, я не припомню», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что «это требует, конечно, реакции» и «дальнейшего разбора».

«Потому что важно знать, в каких таких других точках земного шара США планировали государственный переворот», — заключила дипломат.

Днем ранее в интервью телеканалу CNN Болтон признался, что участвовал в подготовке государственных переворотов за рубежом. Он напомнил о штурме Капитолия в январе прошлого года сторонниками Трампа и добавил, что бывший президент недостаточно компетентен, чтобы осуществить «тщательно спланированный государственный переворот». Болтон назвал себя человеком, который «помогал планировать государственный переворот не здесь, а в других частях света».

В мае в своей колонке для National Review Болтон призвал Вашингтон дать отпор России в Абхазии и Южной Осетии. Политик заявил, что шесть стран Восточной Европы и Кавказа «остались в серой зоне» между РФ и границами НАТО, которые видоизменились. Болтон выступил с предложением убрать данное пространство через присоединение территории к Западу.

19 марта Болтон высказал мнение, что руководство США и НАТО допустили серьезную ошибку, когда заявляли незадолго до обострения российско-украинских отношений о невмешательстве Запада в ситуацию.