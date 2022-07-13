Гутерриш назвал критически важным шагом переговоры в Стамбуле по зерну

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш назвал важным шагом вперед переговоры по «зерновому вопросу» в Стамбуле.

«Сегодня в Стамбуле мы увидели важный шаг по направлению к тому, чтобы обеспечить безопасный и надежный вывоз продовольствия с Украины через Черное море», — рассказал генсек журналистам.

Он также отметил, чтобы реализовать достигнутый сторонами переговоров прогресс, потребуется большая техническая работа.

Встреча военных делегаций России, Турции, Украины и представителей ООН по вопросу экспорта украинского зерна состоялась ранее в среду. Переговоры проходили на одном из военных объектов за закрытыми для прессы дверями.

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак назвал эти переговоры позитивными.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков отметил, что российская сторона представила предложения по вывозу зерна из черноморских портов.

В этот же день сообщалось, что на вывод кораблей с зерном в Черном море может уйти месяц, а в случае достижения сторонами такого консенсуса за выполнением этого механизма будут следить Турция и ООН.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил в свою очередь, что Киев находится в двух шагах от достижения соглашения с Москвой по экспорту зерна с украинской территории.

Тема вывоза зерна активно обсуждается последние месяцы на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира. При этом, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Запад пытается искусственно блокировать поставки российского зерна.