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Процесс вывода кораблей с зерном в Черном море может занять месяц

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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На вывод кораблей с зерном в Черном море может уйти месяц, а в случае достижения сторонами такого консенсуса за выполнением этого механизма будут следить Турция и Организация Объединенных Наций (ООН). Об этом 13 июля сообщил дипломатический источник, участвующий на переговорах.

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«Есть понимание того, что этот процесс будет не быстрым, но есть общее желание, чтобы он не затянулся больше месяца, был в этих временных рамках», — цитирует дипломата «РИА Новости».

Источник также указал, что главное на сегодняшний день — достигнуть соглашения и сформировать оперативный центр контроля в Стамбуле.

9 июля депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал вздором обвинения в морской блокаде Украины. По его словам, западные политики умалчивают, что выход судов из портов на черноморском побережье заблокирован вооруженными силами Украины (ВСУ).

22 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна иностранными судами. Однако, по ее словам, безопасное судоходство в украинских территориальных водах и использование портов сейчас невозможно из-за высокой минной опасности и угроз обстрелов, созданных Киевом.

До этого, 20 июня, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что часть оборудования для разблокировки портов уже направлена на Украину. Он добавил, что если другие европейские страны, имеющие данное оборудование, также передадут его Украине, то решить продовольственный кризис удастся гораздо быстрее.

17 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не препятствует поставкам украинского зерна на мировой рынок. Он подчеркнул, что не Россия заминировала украинские порты, страна готова обеспечить проход кораблей. Российский лидер отметил, что возможности для вывоза есть, например, через Белоруссию — самый дешевый способ, также зерно можно вывезти через Польшу и Румынию. Всего, по словам президента, существует пять-шесть вариантов вывоза украинского зерна.

Тема вывоза зерна с Украины активно обсуждается последние несколько недель на фоне ухудшения ситуации на продовольственных рынках мира. В результате минирования украинскими боевиками портов на территории государства оказался заблокирован вывоз пшеницы из страны по морю.

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