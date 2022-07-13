Кулеба рассказал о ходе соглашения между Украиной и РФ по зерну

Киев находится в двух шагах от достижения соглашения с Москвой по экспорту зерна с украинской территории. Об этом 13 июля заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Украина готова экспортировать свое зерно на международный рынок... Мы в двух шагах от достижения соглашения с Россией... Мы находимся на завершающей фазе, и сейчас всё зависит от РФ», — сказал он в интервью испанской газете El País.

13 июля состоится встреча делегаций России, Турции, Украины и ООН по вопросу экспорта украинского зерна.

До этого, 11 июля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с лидерами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. В обоих случаях обсуждалось выполнение программы ООН по созданию безопасных коридоров для вывоза зерна.

Тема вывоза зерна активно обсуждается последние месяцы на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира. Несмотря на это, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Запад пытается искусственно блокировать поставки российского зерна.