Реклама
Прямой эфир
Армия
Российские ПВО перехватили пять украинских баллистических ракет «Точка-У»
Общество
Задержан бывший заместитель губернатора Томской области Юрий Гурдин
Мир
Российская делегация прибыла на переговоры по «зерновому вопросу» в Стамбуле
Мир
Четверть жителей США захотели пересесть на электромобили из-за высоких цен на бензин
Мир
Смертная казнь в ДНР в случае отклонения апелляций будет предполагать расстрел
Мир
Власти Шри-Ланки ввели режим ЧП после отъезда президента Раджапаксы
Мир
Россия допустила продление украинского транзита газа после 2024 года
Мир
Власти Херсонской области сообщили о поджоге ВСУ пшеничных полей на границе
Мир
Более 43 тыс. туристов застряли во Вьетнаме на острове Фукуок из-за непогоды
Мир
Три человека погибли и 12 ранены в ДНР за сутки из-за обстрелов ВСУ
Мир
МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП США

Кулеба рассказал о ходе соглашения между Украиной и РФ по зерну

Глава МИД Кулеба: Украина находится в двух шагах от соглашения с Россией по экспорту зерна
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Киев находится в двух шагах от достижения соглашения с Москвой по экспорту зерна с украинской территории. Об этом 13 июля заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Карты-бланш: как Москва предлагает Киеву решить проблему с зерном
Вопрос с вывозом пшеницы из украинских портов Лавров обсудил с Чавушоглу

«Украина готова экспортировать свое зерно на международный рынок... Мы в двух шагах от достижения соглашения с Россией... Мы находимся на завершающей фазе, и сейчас всё зависит от РФ», — сказал он в интервью испанской газете El País.

13 июля состоится встреча делегаций России, Турции, Украины и ООН по вопросу экспорта украинского зерна.

До этого, 11 июля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с лидерами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. В обоих случаях обсуждалось выполнение программы ООН по созданию безопасных коридоров для вывоза зерна.

Тема вывоза зерна активно обсуждается последние месяцы на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира. Несмотря на это, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Запад пытается искусственно блокировать поставки российского зерна.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022