Выбор Дзюбы

На этой неделе экс-капитан сборной России и петербургского «Зенита» Артем Дзюба прибыл в расположение казанского «Рубина». С игроками этого клуба он будет поддерживать игровую форму, пока ищет себе новое место работы. Не секрет, что у Дзюбы отличные отношения с главным тренером казанской команды Леонидом Слуцким — что и повлияло на выбор футболиста.

Но главный вопрос, которым все задаются: а только ли ради тренировок форвард приехал в Казань, не подпишет ли он соглашение именно с коллективом Слуцкого, пусть даже ближайший сезон клуб из столицы Татарстана проведет в Футбольной национальной лиге (ФНЛ)?

Лично я не верю в такой сценарий. Дзюба просто решил потренироваться где-то, пока ведет переговоры с другими командами. Слуцкий дал на это добро. У меня в карьере тоже был такой момент. После сезона в голландском «Твенте» я попросил московское «Динамо» потренироваться с ними. Руководство клуба пошло мне навстречу, а затем я подписал контракт с нижегородской «Волгой». Так что это обычная практика в футболе.

Всё-таки Артему Дзюбе еще рановато в ФНЛ. Посмотрите на его статистику в прошлом сезоне: 11 голов и пять голевых передач. Лучший результат в чемпионском «Зените» (на втором месте Малком — 14 очков по системе «гол+пас», у Клаудиньо — 12. — «Известия»). И это учитывая, что половину матчей сезона 2021/2022 он начинал на скамейке запасных, появляясь на поле по ходу матча.

Уверен, что многие клубы Российской премьер-лиги хотели бы подписать его. Видимо, идут переговоры, стороны ищут компромисс. Артем мог бы усилить любую команду, в том числе «Сочи», «Динамо», «Локомотив», «Краснодар»... То есть клубы, которые будут бороться за медали в новом сезоне. Он по-прежнему способен быть лидером, тащить на себе коллектив. Если обойдется без травм, то вполне может забить 15–16 голов.

Может ли Артем уехать в Европу? Думаю, что тут есть две проблемы. Во-первых, это возраст. Через месяц Дзюбе исполнится 34 года. Вряд ли с учетом этого обстоятельства его пригласит клуб из топового чемпионата. А уезжать в условную Турцию, Сербию или Грецию, возможно, не его предел мечтаний (в течение июня–июля различные СМИ писали об интересе к игроку белградской «Црвены Звезды», турецкого «Галатасарая», а о подписании контракта с «Фенербахче» «Матч ТВ» сообщал как о свершившемся факте, но ни один из вариантов в итоге не вылился во что-то конкретное. — «Известия»).

Артем не скрывал, что хотел бы поиграть в Английской премьер-лиге (АПЛ), но шанс уехать туда был упущен (сам Дзюба говорил, что подвели агенты, которым он дал авторизацию вести переговоры с командами АПЛ. — «Известия»).

Второй важный фактор — это финансовые запросы. Вряд ли в иностранном чемпионате ему дадут деньги, сопоставимые с теми, что могут предложить клубы РПЛ. Всё-таки они берут человека, который никогда не играл за пределами своей страны. А это определенный риск. Понятно, что идти на понижение оклада в два–три раза (в Санкт-Петербурге форвард получал около $3,6 млн. — «Известия») не очень приятно.

Безусловно, было бы интересно посмотреть на игру Артема в составе сильного европейского клуба. Особенно в расцвете сил, после удачного чемпионата мира 2018. Но тогда форвард выбрал комфортные условия в «Зените», четыре раз подряд стал чемпионом России, да и клуб не горел желанием отпускать свой главный актив. Сейчас ситуация немного иная. Лучшим вариантом для него будет остаться в РПЛ.

Автор — чемпион Нидерландов в составе «Аякса», трехкратный обладатель Кубка России с «Локомотивом», бывший форвард сборной России

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