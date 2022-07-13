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В Херсоне пообещали сбивать украинские вертолеты для защиты урожая пшеницы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что все попытки поджога украинскими вертолетами пшеничных полей на территории области будут пресекаться средствами ПВО.

Стало известно о запрещенных экспериментах Украины на Запорожской АЭС. Онлайн спецоперации 13 июля
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«Они находят такие подлые и низкие штучки, чтобы уничтожить труд сельских работников, которые вложили в него душу и сердце. Такого рода попытки будут пресекаться средствами ПВО, и урожай нам удастся сберечь, собрать, сохранить и обеспечить продовольственную безопасность как нашей области, так и многих других», — рассказал глава области в эфире телеканала «Россия 24».

Сальдо также подчеркнул, что ВСУ действуют «злостно» и «бесчеловечно», чтобы запугать местное население.

Ранее в среду, 13 июля, замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что Украина при помощи вертолетов начала поджигать поля с пшеницей на границе с Херсонской областью. Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ночью обстрелять Херсон, однако все цели были сбиты системой противовоздушной обороны и не нанесли области разрушений.

В конце июня украинские военные подорвали зернохранилище в Зеленодольске Днепропетровской области, чтобы обвинить Вооруженные силы России в уничтожении объектов гражданской инфраструктуры в результате неизбирательных ударов. В межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию сообщили, что боевики сначала вывезли из зернохранилища все имеющиеся запасы злаковых, а затем уже осуществили его подрыв.

18 июня сообщалось, что Херсонская область поможет России в 2022 году получить рекордный урожай зерновых.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

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