«Вкусно — и точка» расширит линейку продукции в ресторанах

Сеть быстрого питания «Вкусно — и точка» расширяет линейку продукции в ресторанах. Об этом в среду, 13 июля, рассказали в компании «Известиям».

Так, в начале августа в заведениях появится мороженое в стаканчике со вкусом манго и молочный тропический коктейль (оба 8 августа), а также фруктовый лимонад (со 2 августа).

«Речь идет о запуске сезонного меню, которое будет актуальным до конца сентября <...> Ранее аналогичный подход использовал McDonald's, который предлагал гостям газированные напитки летом и горячие — зимой», — рассказали в компании.

Кроме того, компания продолжает разрабатывать замену «Макфлури» и «Бигмака», которые могут в ближайшее время вернуться в заведения.

8 июля в пресс-службе сети сообщили, что картофеля фри не будет в открываемых на территории России ресторанов «Вкусно — и точка» некоторое время. Отмечается, что решение связано с проблемой прошлого года: в РФ плохо росли сорта картофеля, используемого для производства картошки фри. Ранее компания ориентировалась на поставщиков России и закупала продукты у них. Ожидается, что картофель фри появится в меню осенью.

В России заведения, ранее называвшиеся McDonald's, возобновили работу после простоя 12 июня под названием «Вкусно — и точка». Логотипом «Вкусно — и точка» стали две палочки желтого цвета, символизирующие картошку фри, и желто-оранжевый круг, представляющий собой бургер. Изображения размещены на фоне зеленого цвета, который намекает на качество продукции и обслуживания, к которому привыкли посетители.

McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта. Тогда решение объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями». Позже, 19 мая, стало известно, что ресторанный бизнес уйдет в руки сибирскому партнеру компании Александру Говору. Бизнесмен работает с сетью ресторанов почти 10 лет.