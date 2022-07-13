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ВСУ обстреляли Пантелеймоновку из РСЗО «Град»

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Фото: commons.wikimedia.org
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 12 июля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Удары ВСУ по Энергодару и АЭС подвергают опасности всю Европу. Онлайн спецоперации 12 июля
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«Выпущено пять ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

8 июля глава Пантелеймоновки сообщил, что в результате обстрела со стороны украинских националистов погиб мирный житель.

В поселке были зафиксированы разрывы снарядов около школы. 1 июля в СЦКК сообщили, что по Пантелеймоновке, Михайловке и Ясиноватой ВФУ выпустили 50 ракет из РСЗО «Град».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. В середине февраля власти Донецкой и Луганской народных республик заявили об ухудшении обстановки из-за обстрелов со стороны украинских военных. ДНР и ЛНР обратились за помощью к Москве.

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