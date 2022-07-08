Мирный житель погиб в результате обстрела пригорода Горловки

Мирный житель поселка Пантелеймоновка в пригороде Горловки погиб в результате обстрела со стороны украинских военных. Об этом 8 июля сообщил в Telegram глава города Иван Приходько.

«К величайшему сожалению, в горловском поселке Пантелеймоновке погиб мирный житель. Вечная память погибшему», — написал он.

В поселке были зафиксированы разрывы снарядов около школы, добавил мэр.

Ранее в этот день в аппарате уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарьи Морозовой сообщили, что за весь период украинской агрессии общее число погибших превысило 8,1 тыс., среди которых 116 детей.

В штабе территориальной обороны ДНР 7 июля рассказали, что за сутки в республике из-за обстрелов погибли семь человек и еще 30 пострадали.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. В середине февраля власти Донецкой и Луганской народных республик заявили об ухудшении обстановки из-за обстрелов со стороны украинских военных. ДНР и ЛНР обратились за помощью к Москве.

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