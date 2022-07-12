Испания передаст Украине танки и БТР после оплаты их ремонта

Министерство обороны Испании открыто для переговоров о передаче Украине десяти танков Leopard 2A4 и 20 бронетранспортеров М113. Об этом 12 июля сообщает военное издание Infodefensa.

Отмечается, что выставляемая на отправку техника в настоящее время не используется и законсервирована на складах.

Чтобы получить технику, Украине придется оплатить ее ремонт и модернизацию на территории Испании. Сумма сделки может составить от €5 млн до €15 млн. В зависимости от необходимых работ поставка может завершиться к концу этого года.

Прежде Испания ограничивалась оборонными материалами. Она также потребовала вернуть 30 военных грузовиков, которые перевозили боеприпасы из Польши к границе Украины.

8 июля в Пентагоне заявили о планах поставлять вооружение Украине на месяцы и годы вперед. В числе прочего в один из пакетов помощи планируется включить системы береговой охраны.

Кроме того, предполагается, что новый пакет военной помощи США Киеву на $400 млн будет включать в себя несколько реактивных систем залпового огня HIMARS, боеприпасы к ним и артиллерийские снаряды.

Ранее, 1 июля, пресс-служба Пентагона объявила о выделении очередного пакета военной помощи украинской стороне на $820 млн. Уточнялось, что в него войдут новые зенитно-ракетные комплексы NASAMS и противоартиллерийские радары.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 27 июня заявил, что Вашингтон отправит Киеву современные средства противовоздушной обороны (ПВО) средней и большой дальности, артиллерийские снаряды и радиолокационные станции контрбатарейной борьбы.

Представитель России при ООН Василий Небензя 9 июня назвал снабжение Киева тяжелой военной техникой явной эскалацией конфликта. По его мнению, РФ придется отодвинуть украинские силы за пределы действия этого оружия.

Западные страны отправляют Киеву оружие и военную технику на фоне проводящей РФ спецоперации по защите Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

РФ начала спецоперацию 24 февраля. В Кремле подчеркнули, что ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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