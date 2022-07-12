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В СВР указали на нервозную реакцию Польши из-за утечки ее планов по разделу Украины

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Фото: ТАСС/EPA/Darek Delmanowicz
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Власти Польши нервно восприняли обнародование их планов по «расчленению Украины», заявил 12 июля директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

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«Поступающая в службу информация свидетельствует о нервозной реакции руководства Польши на то, что его планы по расчленению Украины стали предметом общественного внимания», — отметил Нарышкин. Его заявление приводит пресс-бюро СВР.

Польша рассчитывала на то, что в связи с ситуации на Украине никто не обратит внимание на ее подготовку к захвату украинских земель.

«В Польше надеялись на то, что, когда конфликт на Украине перейдет в фазу дипломатического урегулирования, стороны будут вынуждены признать «польскую экспансию» как свершившийся факт», — отметили в пресс-бюро СВР.

Теперь же из-за обнародования информации руководство Польши «вынуждено снимать озабоченности, звучащие от союзников по НАТО и ЕС».

Накануне бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил о начале процесса сдачи украинской территории Польше. В тот же день стало известно, что граждане Польши смогут легально жить и работать на Украине на протяжении 18 месяцев. Законопроект об особом статусе граждан Польши на территории страны был внесен на рассмотрение парламентариев 11 июля.

О том, что правительство Польши приступило к разработке планов по структурному расчленению Украины, Нарышкин заявил 30 июня. По его словам, польские власти убеждены, что США и Великобритания будут вынуждены поддержать этот план. Он пояснил, что в Варшаве полагаются на то, что по мере продвижения российских войск вглубь украинской территории у Вашингтона и Лондона не останется иного выбора, кроме как проявить «безоговорочную солидарность» с союзником, готовым «решительно отстаивать интересы Запада на Украине».

9 июня Нарышкин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский соглашается на передачу суверенитета страны Польше. С согласия Киева столица Польши Варшава разместила у себя резервный центр обработки данных государственной налоговой службы Украины якобы для повышения эффективности ее работы.

Еще 6 мая Кива сообщал, что Польша начала первый этап аннексии западной территории Украины. Он указывал на то, что поставки вооружения иностранного производства Киеву осуществляются по обновленной стратегии. Так, они не доходят до непосредственной зоны боевых действий, а остаются в западной части страны. А за день до этого президент Польши Анджей Дуда заявил, что между республикой и Украиной больше не будет границы».

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