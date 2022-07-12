Сорос предрек превращение США в репрессивный режим

Американский финансист Джордж Сорос заявил 12 июля, что США могут превратиться в репрессивный режим из-за внутренних врагов. Именно они, по его словам, представляют большую опасность для страны, нежели Россия и Китай.

Он отметил, что с момента основания Соединенных Штатов Америки — 1776 года — страна была развивающейся демократией, однако теперь эта политическая система находится под угрозой. И здесь Сорос призвал опасаться «правых экстремистов».

«К ним относятся нынешний Верховный суд, в котором доминируют крайне правые, и Республиканская партия бывшего президента США Дональда Трампа, назначившая этих экстремистов», — считает финансист. Об этом он написал в статье для Die Welt.

Сорос напомнил, что недавно Верховный суд США пересмотрел дело «Роу против Уэйда» 1973 года, в результате которого в стране отменили конституционные гарантии права на аборты и передали регулирование этого вопроса на усмотрение штатов.

«Люди должны признать это решение тем, чем оно и является: частью тщательно продуманного плана по превращению США в репрессивный режим», — указал Сорос.

По его словам, есть только один способ ограничить Верховный суд — проголосовать против республиканской партии на выборах.

«Это позволило бы конгрессу издавать законы о правах, которые Верховный суд должен был бы защищать. Конгресс должен действовать, начиная с защиты свободы выбора женщин», — заключил финансист.

24 июня Верховный суд США отменил вынесенное в 1973 году постановление, согласно которому федеральные власти страны гарантируют права на аборты. Теперь решение о законности данной процедуры каждый штат будет принимать отдельно, если не вмешается конгресс. Когда об этом стало известно, на улицы вышли тысячи американцев с требованием не отнимать у женщин свободу принимать самостоятельные решения в вопросах, касающихся их тела.

Кроме того, 24 мая, журналист Джей Би Шерк заявил, что при президенте США Джо Байдене страна похожа на «тонущий корабль». По его мнению, политика Белого дома грозит республике «общенациональным самоуничтожением».