В США предупредили о начале «самоуничтожения» из-за политики Байдена

При президенте США Джо Байдене страна похожа на «тонущий корабль». Об этом написал журналист Джей Би Шерк в статье для The American Thinker.

По его мнению, политика администрации Байдена грозит республике «общенациональным самоуничтожением».

«Ни один глава государства до Джо Байдена не олицетворял пословицу, что рыба гниет с головы», — пишет Шерк.

Реклама

Автор материала называет Байдена ходячим трупом, который является реальностью сегодняшнего дня — «весьма подходящий символ для страны, никогда не выглядевшей столь изнуренной и ослабленной».

Также Шерк считает, что нынешний президент США внушил темнокожим гражданам страх, что республиканцы намерены «снова заковать их в цепи».

«Когда человек, не обладающий необходимыми чертами характера, чтобы держать в руках огромную власть, подвергается моральному разложению, распадаются целые страны и нации», — подчеркнул автор материала.

Шерк заключил, что в США начался «безумный процесс пораженческого общенационального самоуничтожения».

20 мая исполнительный редактор The Federalist Джой Пуллманн поделился размышлениями о том, стратегия управления Байдена на протяжении полутора лет привела к таким результатам, что у журналистов возникает вопрос, не заинтересован ли глава Белого дома в уничтожении страны.