Журналисты США заподозрили Байдена в намерении уничтожить страну

Стратегия управления страной президента США Джо Байдена на протяжении полутора лет привела к таким результатам, что у журналистов возникает вопрос, не заинтересован ли глава Белого дома в уничтожении страны. Такими размышлениями задалась исполнительный редактор The Federalist Джой Пуллманн в среду, 18 мая.

«Многие наблюдали за беспомощной деятельностью Байдена в течение последних 18 месяцев и пришли к выводу, что он крайне некомпетентен, как и партия, которая привела его в Белый дом. Однако некомпетентность достигает такого уровня, что возникает вопрос: если бы Байден на самом деле активно пытался уничтожить США, управлял ли он как-то иначе?» — пишет она.

Пуллман вспоминает последствия пандемии и действия американской администрации в сложный для страны период, который перетекает в еще более разрушительное для США участие страны в конфликте на другом континенте.

«Официальные лица США разжигают войну в Восточной Европе, нелепо предлагая Украине вступить в Североатлантический альянс. В результате происходящее вокруг Украины не только подрывает потенциальные меры реагирования США на своего главного противника, Китай, но и без необходимости наказывает американцев повышением цен на энергоносители и продовольствие», — пишет она.

Редактор портала отмечает, что усугубляет «это нелепое стремление к расширению НАТО», а не к прекращению конфликта, преднамеренное разрушение энергетической независимости страны.

«Говоря американцам, что он вовсе не душит производство энергии в США, Байден на самом это делает. Он обвиняет в этих злонамеренных решениях президента РФ Владимира Путина, выставляя американскую энергию в качестве альтернативы российской на мировых рынках», — уверена журналист.

Она считает, что действия Байдена способствуют в том числе процветанию Китая, подчеркивая, что «зависящие от иностранных политиков в отношении ключевых товаров США — это слабые США».

«Глядя на всё это, можно было бы поверить, что наш правящий класс либо намного глупее своих избирателей, либо они настолько злые, что готовы продать свою собственную страну режимам, которые хотят контролировать весь земной шар. <...> Всё, что делает Белый дом Байдена, похоже, направлено на то, чтобы сделать всё в стране хуже, а не лучше. Просто взгляните на экономическую политику Байдена, которая состоит в том, чтобы сидеть верхом на опасно инфляционной экономике и настаивать на том, что нам нужно еще сотни миллиардов дефицитных расходов», — написала редактор Пуллман.

Журналисты США стали жестко критиковать Байдена и его политику в связи с ухудшением экономической ситуации: рекордной инфляцией, ростом цен, дефицитом товаров. В апреле телеведущий Такер Карлсон заявил, что накачивание Украины оружием привело к серьезным проблемам для экономики и обороны Америки. При этом президент США не осознает опасность положения дел, отметил он.

10 мая Байден, выступая перед журналистами, заявил, что инфляция — это сильная сторона Соединенных Штатов, возникшая благодаря Белому дому. Однако позднее в той же речи президент подчеркнул, что инфляция — это плохо, но виноваты в ней пандемия коронавируса и действия президента РФ Владимира Путина на Украине и в Донбассе.

В тот же день бывшая вице-губернатор Нью-Йорка Бетси Маккоги заявила, что безграмотная политика действующего президента привела к двукратному подорожанию цен на удобрение и пестициды и, как следствие, повышению стоимости продовольствия.

По ее словам, война Байдена с ископаемым топливом привела к росту цен за удобрение еще задолго до украинских событий, а транспортировка товаров морским путем в Штаты стала стоить на 25% больше, чем год назад. Все объяснения американского лидера, как отметила МакКоги, являются фальшивыми.