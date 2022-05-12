Байден заявил о миллионе умерших в США из-за COVID-19

COVID-19 унес миллион жизней в Соединенных Штатах Америки, заявил президент США Джо Байден.

«Сегодня мы отмечаем трагическую веху: COVID-19 унес жизни 1 млн американцев. Миллион пустых стульев вокруг обеденного стола. Каждый из них — невосполнимая потеря», — приводит его слова 11 мая Белый дом.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику по COVID-19, в Соединенных Штатах зафиксировано 998 997 смертей от коронавируса.

4 мая в Госдепе уведомили о положительном тесте на коронавирус госсекретаря США Энтони Блинкена.

26 апреля COVID-19 заболела вице-президент США Камала Харрис. Ее болезнь протекала бессимптомно. Выявить коронавирусную инфекцию помог ПЦР-тест.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, затем вирус стал распространяться в других странах. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию.