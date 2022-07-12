В России заработал электронный сервис купли-продажи автомобилей

МВД России совместно с Минцифры запустили 12 июля электронный сервис купли-продажи автомобилей.

Эксперты Госавтоинспекции отметили, что договор о продаже транспортного средства начиная с 12 июля 2022 года можно заключить полностью онлайн, при этом он будет иметь ту же юридическую значимость, что и подписанный на бумаге.

Сервис доступен по адресу https://www.gosuslugi.ru/600123/1/form.

По оценке экспертов, заполнение и подписание договора обеими сторонами занимает в общей сложности не более 10 минут.

Чтобы подписать договор онлайн, необходимо иметь учетную запись Госуслуг и мобильное приложение Госключ. В процессе сделки сервис автоматически будет проверять, наложены ли ограничения на автомобиль, находится ли он в розыске или залоге. Если покупатель вовремя увидит такую информацию, он сможет отказаться от подписания договора.

В МВД уточнили, что обязательным условием является регистрация на портале всех участников сделки, при которой осуществляется идентификация и аутентификация каждого из них в соответствующей федеральной информационной системе.

7 июля «Известия» сообщали, что Глава ГИБДД Михаил Черников предложил разработать новый подход к обучению теории водителей. «Сейчас работают и наша наука, институты, для того чтобы разработать другой подход к части обучения, теоретической части», — отметил генерал.