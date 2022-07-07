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В ГИБДД заявили о намерении изменить теоретический курс для кандидатов в водители

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Представители ГИБДД работают над разработкой нового подхода к обучению теории водителей, Об этом сообщил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников.

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«Теория более-менее еще, но опять же там заучивание идет. Мы тоже об этом много говорили. Сейчас работают и наша наука, институты, для того чтобы разработать другой подход к части обучения, теоретической части», — цитирует ТАСС слова генерала, которое он высказал в ходе заседания президиума Общественного совета при МВД РФ.

Черников отметил, что для улучшения практических знаний в российских автошколах необходимо больше квалифицированных инструкторов, которые не будут экономить учебное время для закрепления практических навыков вождения. По словам главы ГИБДД, после изменения проведения практического экзамена, когда была исключена практика его проведения на закрытой площадке, подготовка водителей в практической части стала лучше.

«Теперь проверка осуществляется только в условиях реальной дорожной обстановки. Это дало уже положительный результат. Мы видим, что сократилось количество погибших, количество ДТП с участием молодых водителей, которые имеют стаж управления транспортных средств менее двух лет», — резюмировал глава ГИБДД.

1 июля «Известия» сообщили, что сотрудникам ГИБДД запретили использовать ручные радары для фиксации нарушений. Соответствующее решение принял глава ведомства Владимир Колокольцев.

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