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Глава ВГА Новой Каховки сравнил удар по городу со взрывом в Бейруте

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Фото: telegram/Типичный Донецк
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Глава военно-гражданской администрации Новой Каховки Херсонской области Владимир Леонтьев назвал ракетный удар по городу военным преступлением. Он сделал соответствующее заявление «Известиям» в понедельник, 11 июля.

Больница в Херсоне повреждена из-за обстрелов ВСУ. Онлайн спецоперации 10 июля
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Леонтьев рассказал, что в центре Новой Каховки, куда был нанесен удар из американской РСЗО HIMARS, не было никаких военных объектов. Одна из ракет попала в склад с минеральными удобрениями.

Глава города также подчеркнул, что ракетный удар украинских боевиков по силе напоминает взрыв в порту Бейрута 4 августа 2020 года. Тогда центр города превратился в развалины, более 150 человек погибли, пострадали свыше 6 тыс. Из-за взрыва полностью или частично разрушились порядка 4 тыс. зданий.

Сообщается, что в результате удара по Новой Каховке серьезные повреждения были нанесены жилым домам, больнице и рынку. В домах в радиусе двух километров вылетели стекла.

Город подвергся обстрелу Вооруженных формирований Украины (ВФУ) вечером 11 июля. По предварительным данным, обстрел велся из американских ракетных систем HIMARS.

Количество пострадавших, по словам Леонтьева, может быть очень большим. Он воздержался от прогнозов, однако отметил, что в результате обстрела пострадали «десятки человек».

10 июля, депутат Верховной рады Егор Чернев не исключил нанесения ударов ракетами HIMARS, которые Вашингтон поставляет Киеву, по целям на территории России. Он назвал военные объекты в РФ и самолеты в российском воздушном пространстве «легитимными целями для Украины».

Граничащая с Крымом Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. В конце мая сообщалось, что область хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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