В Новой Каховке сообщили об убитых и десятках раненых после удара ВСУ

После удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Новой Каховке погибли и пострадали мирные жители, рассказал «Известиям» во вторник, 12 июля, глава военно-гражданской администрации (ВГА) города Владимир Леонтьев.

По его словам, пока трудно оценить количество погибших и пострадавших, но ясно, что пострадали «десятки человек».

Леонтьев отметил, что в целом известно о «десятках разрушенных объектов». В городе бушуют пожары, огонь распространяется, с ним борются экстренные службы. Глава администрации подчеркнул, что американская ракета, выпущенная ВСУ, прилетела в самый центр города.

Об обстреле ВСУ из американских систем HIMARS по Новой Каховке стало известно ранее, поздним вечером 11 июля. Одна из ракет попала в склад минеральных удобрений. После этого склад сдетонировал. Серьезные повреждения получили жилые дома, больница, рынок. В радиусе двух километров в домах вылетели стекла из окон. Также серьезно поврежден склад с гуманитарной помощью.

Позднее глава ВГА сравнил удар американскими ракетами по городу со взрывом в порту Бейрута в 2020 году по масштабу разрушений.

10 июля, депутат Верховной рады Егор Чернев не исключил нанесения ударов ракетами HIMARS, которые Вашингтон поставляет Киеву, по целям на территории России. Он назвал военные объекты в РФ и самолеты в российском воздушном пространстве «легитимными целями для Украины».

Граничащая с Крымом Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. В конце мая сообщалось, что область хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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