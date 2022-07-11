В Харьковской области назвали популистским заявление Киева о контрнаступлении

Заявление Украины о контрнаступлении на юге страны носит популистский характер. Об этом 11 июля заявил глава временной гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

По его мнению, украинские власти ставят перед собой задачу доносить до населения несуществующие победы.

«Факт остается один: все эти угрозы о якобы контрнаступлениях или попытки, следующие за этими угрозами, прорвать линию обороны или хоть как-то повлиять на ход боевых действий рассматриваются нами как популистские заявления, не имеющие к реальной действительности никакого отношения», — сказал он «РИА Новости».

Ранее в этот день министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что военные Вооруженных сил Украины получили приказ от президента Владимира Зеленского отвоевать юг страны. Он добавил, что у Киева есть понимание того, что достижение данной цели политически необходимо для Украины. При этом Резников отметил, что страны Запада должны помогать украинским военным в выполнении поставленных задач.

Тогда же вице-премьер Украины Ирина Верещук предупредила жителей Херсонской области, что им необходимо покинуть юг территорий из-за готовящегося «контрнаступления». При этом она не назвала точной даты «контрнаступления».

Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива усомнился в способности украинских войск начать контрнаступление на юге страны. Он отметил, что остатки украинских военных погибают в Донбассе. Кива также назвал мобилизованных гражданских «легкой добычей», подчеркнув, что их отправляют на бой без подготовки и снаряжения.

Посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в РФ Родион Мирошник в свою очередь заявил, что слова украинской стороны о «миллионных боевых силах» для освобождения юга страны сделаны для получения новой военной помощи со стороны Запада.

Сенатор Совета Федерации Андрей Климов выразил мнение, что заявление Киева о контрнаступлении на юге страны является пиар-ходом. Он подчеркнул, что о контрнаступлениях никогда не сообщают заранее, поскольку самое главное здесь — эффект неожиданности.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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