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В Харьковской области назвали популистским заявление Киева о контрнаступлении

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Фото: ТАСС/Бобылев Сергей
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Заявление Украины о контрнаступлении на юге страны носит популистский характер. Об этом 11 июля заявил глава временной гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

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По его мнению, украинские власти ставят перед собой задачу доносить до населения несуществующие победы.

«Факт остается один: все эти угрозы о якобы контрнаступлениях или попытки, следующие за этими угрозами, прорвать линию обороны или хоть как-то повлиять на ход боевых действий рассматриваются нами как популистские заявления, не имеющие к реальной действительности никакого отношения», — сказал он «РИА Новости».

Ранее в этот день министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что военные Вооруженных сил Украины получили приказ от президента Владимира Зеленского отвоевать юг страны. Он добавил, что у Киева есть понимание того, что достижение данной цели политически необходимо для Украины. При этом Резников отметил, что страны Запада должны помогать украинским военным в выполнении поставленных задач.

Тогда же вице-премьер Украины Ирина Верещук предупредила жителей Херсонской области, что им необходимо покинуть юг территорий из-за готовящегося «контрнаступления». При этом она не назвала точной даты «контрнаступления».

Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива усомнился в способности украинских войск начать контрнаступление на юге страны. Он отметил, что остатки украинских военных погибают в Донбассе. Кива также назвал мобилизованных гражданских «легкой добычей», подчеркнув, что их отправляют на бой без подготовки и снаряжения.

Посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в РФ Родион Мирошник в свою очередь заявил, что слова украинской стороны о «миллионных боевых силах» для освобождения юга страны сделаны для получения новой военной помощи со стороны Запада.

Сенатор Совета Федерации Андрей Климов выразил мнение, что заявление Киева о контрнаступлении на юге страны является пиар-ходом. Он подчеркнул, что о контрнаступлениях никогда не сообщают заранее, поскольку самое главное здесь — эффект неожиданности.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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