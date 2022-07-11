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Экс-депутат рады усомнился в способности ВСУ к контрнаступлению на юге страны

Экс-депутат рады Кива считает, что ВСУ не смогут начать контрнаступление на юге Украины
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива усомнился в способности украинских войск начать контрнаступление на юге страны. Об этом он написал 11 июля в Telegram-канале.

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«Юг Украины они собрались вдруг отвоевывать! Чем и кем?», — написал он.

Кива отметил, что остатки украинских военных погибают в Донбассе. Он также назвал мобилизованных гражданских «легкой добычей», подчеркнув, что их отправляют на бой без подготовки и снаряжения.

«Пришло время консолидировать силы, здоровых украинцев, для внутреннего противостояния преступному-марионеточному режиму, который явно с каждым днем слабеет, теряя поддержку как на внешней политической арене, так и внутри разлагающийся конфликтами в борьбе за денежные потоки и власть», — заключил он.

Ранее в этот день министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что военные Вооруженных сил Украины получили приказ от президента Владимира Зеленского отвоевать юг страны. Он добавил, что у Киева есть понимание того, что достижение данной цели политически необходимо для Украины. При этом Резников отметил, что страны запада должны помогать украинским военным в выполнении поставленных задач.

Тогда же вице-премьер Украины Ирина Верещук предупредила жителей Херсонской области, что им необходимо покинуть юг территорий из-за готовящегося «контрнаступления». При этом она не назвала точной даты «контрнаступления».

По словам военного эксперта Владислава Шурыгина, у Украины нет возможности не только отвоевать утраченные территории, но и вести внятное контрнаступление. Он скептически относится к таким заявлениям и считает, что они нужны для поддержания боевого духа.

До этого, 8 июля, Резников сообщил, что более 1 млн военных ВСУ обеспечивают оборону и безопасность украинской территории. Число мобилизованных составляет до 700 тыс. человек. По его словам, сегодня в Национальной полиции служит до 100 тыс. человек, в Национальной гвардии — до 90 тыс., еще до 60 тыс. человек — это пограничники, уточнил он.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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