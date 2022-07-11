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Аналитик оценил перспективы возвращения турбины «Газпрому» для СП-1

Аналитик Тузов допустил, что Киев помешает передаче турбины «Газпрому» для СП-1
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Фото: Global Look Press/dpa/Maurizio Gambarini
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Украина может помешать возвращению Канадой «Газпрому» турбины Siemens после ремонта. Об этом 11 июля заявил «Известиям» директор департамента рынка капиталов инвестиционной группы «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

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По словам эксперта, это возможно благодаря вмешательству в данный процесс США. Как напомнил Тузов, министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон уже подтвердил, что страна вернет оборудование. Однако после этого Киев призвал Канаду аннулировать данное решение.

«Решение вернуть турбины для газопровода «Северный поток-1» (СП-1) выгодно всей Европе. Но США и их союзники поддерживают решения, которые способствуют разрушению экономики Евросоюза (ЕС). Так что есть шансы, что турбина до СП1 так и не доберется. Если бы ЕС действовали только с выгодой для себя, работал бы не только СП-1, но и «Северный поток – 2», — заявил Артем Тузов.

Поэтому только зима может заставить политиков ЕС взглянуть на экономику с точки зрения энергетической безопасности, а не политики, заключил эксперт.

9 июля Уилкинсон подтвердил, что Канада вернет Германии отремонтированную турбину Siemens, необходимую для обслуживания газопровода «Северный поток – 1».

10 июля глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон отрицательно отреагировал на решение властей Канады вернуть турбину для «Северного потока» обратно «Газпрому». Макогон подчеркнул, что даже без этой турбины российская сторона якобы могла бы значительно увеличить транзит газа по трубопроводу, в частности через Польшу и Украину.

С понедельника, 11 июля, поставки газа по «Северному потоку» прекращены с 7:00 мск. Как сообщил оператор магистрали Nord Stream AG, работа приостановлена с целью организации профилактических работ, где будут тестироваться механические компоненты и системы автоматизации. Ориентировочно техобслуживание завершится 21 июля, информирует оператор.

По мнению экспертов, остановка поставок газа для планового ремонта может привести к росту цен сырья на рынке ЕС, несмотря на возвращение из Канады турбины Siemens. В частности, 1 тыс. куб. м газа может вырасти в цене до $2,2 тыс. с $1,8 тыс., зафиксированной 8 июля.

14 и 15 июня «Газпром» заявил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение приняли из-за того, что немецкая компания Siemens из-за новых антироссийских санкций не могла вернуть турбины из Канады.

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