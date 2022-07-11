Военные Луганской Народной Республики (ЛНР) захватили в плен участников диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) из состава белорусского националистического отряда «Волат», которые еще в 2014 году прибыли добровольцами в Донбасс. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

«В районе Волчеяровки (поселок городского типа в Попаснянском районе республики. — Ред.) наши подразделения взяли в плен диверсионно-разведывательную группу, принадлежащую белорусским националистам и нацистам из «Волата», — сказал он ТАСС.

По его словам, захваченные в плен националисты, воевавшие на стороне Киева, причастны к попытке госпереворота в Белоруссии.

В этом же месяце Кисилев заявлял, что в освобожденные города ЛНР вернутся тысячи людей, некоторые из которых могут быть завербованы службой безопасности Украины (СБУ). Он также предположил, что при отходе из Лисичанска украинские войска оставили «агентурную сеть».

Ранее, 6 июля, подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что под Лисичанском ликвидирован белорусский националист Иван Марчук. Он был участником белорусского добровольческого батальона имени Калиновского, сформированного в марте 2022 года и действующего на стороне Украины. В Белоруссии против его участников возбуждены уголовные дела.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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