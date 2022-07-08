В ЛНР предупредили о возможных агентах СБУ среди вернувшихся граждан
В Луганскую Народную Республику (ЛНР) вернутся с Украины тысячи людей, некоторые из них могут быть завербованы украинской службой безопасности (СБУ). Об этом 8 июля предупредил помощник главы МВД республики Виталий Киселев.
«Еще тысячи людей вернутся домой с Украины в эти [освобожденные] города, среди них могут быть и завербованные, и пособники ВСУ и СБУ», — сказал он.
По словам Киселева, вместе с обычными гражданами в ЛНР могут прибыть «скрытые террористы с вооружением, со взрывчаткой для проведения терактов».
Он предположил, что украинские войска при отходе из Лисичанска оставили «агентурную сеть».
«Нам досталась сложная территория, и эту территорию нам нужно и дальше проверять, вести фильтрационные мероприятия», — сказал помощник главы МВД республики.
О возможной агентурной сети, в которую могут быть завербованы дети, Киселев говорил еще 6 июля. Несовершеннолетнего легко одурачить, и он бесплатно будет выполнять задачу, заявил помощник главы МВД ЛНР.
Ранее, 3 июля, министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении ЛНР. Он уточнил, что в результате успешных боевых действий Вооруженными силами РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установлен полный контроль над Лисичанском и рядом близлежащих населенных пунктов.
Генштаб Украины тогда сообщил, что националисты Украины были вынуждены покинуть занимаемые в Лисичанске позиции, чтобы сохранить жизни военных. В условиях кратного превосходства российских войск в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личного состава продолжение борьбы привело бы к роковым последствиям, отметили там.
Позднее Зеленский подтвердил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отвело боевиков от Лисичанска, и пообещал, что украинские войска вернутся на эту территорию благодаря тактике и наращиванию поставок современного оружия.
Лисичанск стал последним городом ЛНР, который занимали украинские военные. 2 июля жители населенного пункта вышли на улицу, чтобы встретить союзные войска.
Россия начала спецоперацию по защите Донецкой Народной Республики (ДНР) и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.
Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.
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