В Луганскую Народную Республику (ЛНР) вернутся с Украины тысячи людей, некоторые из них могут быть завербованы украинской службой безопасности (СБУ). Об этом 8 июля предупредил помощник главы МВД республики Виталий Киселев.

«Еще тысячи людей вернутся домой с Украины в эти [освобожденные] города, среди них могут быть и завербованные, и пособники ВСУ и СБУ», — сказал он.

По словам Киселева, вместе с обычными гражданами в ЛНР могут прибыть «скрытые террористы с вооружением, со взрывчаткой для проведения терактов».

Он предположил, что украинские войска при отходе из Лисичанска оставили «агентурную сеть».

«Нам досталась сложная территория, и эту территорию нам нужно и дальше проверять, вести фильтрационные мероприятия», — сказал помощник главы МВД республики.

О возможной агентурной сети, в которую могут быть завербованы дети, Киселев говорил еще 6 июля. Несовершеннолетнего легко одурачить, и он бесплатно будет выполнять задачу, заявил помощник главы МВД ЛНР.

Ранее, 3 июля, министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении ЛНР. Он уточнил, что в результате успешных боевых действий Вооруженными силами РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установлен полный контроль над Лисичанском и рядом близлежащих населенных пунктов.

Генштаб Украины тогда сообщил, что националисты Украины были вынуждены покинуть занимаемые в Лисичанске позиции, чтобы сохранить жизни военных. В условиях кратного превосходства российских войск в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личного состава продолжение борьбы привело бы к роковым последствиям, отметили там.

Позднее Зеленский подтвердил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отвело боевиков от Лисичанска, и пообещал, что украинские войска вернутся на эту территорию благодаря тактике и наращиванию поставок современного оружия.

Лисичанск стал последним городом ЛНР, который занимали украинские военные. 2 июля жители населенного пункта вышли на улицу, чтобы встретить союзные войска.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой Народной Республики (ДНР) и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.