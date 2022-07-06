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В ЛНР заявили о большой агентурной сети ВСУ в Лисичанске

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Madeleine Kelly
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) при отходе из Лисичанска создавали агентурную сеть, в которую могут быть завербованы дети. Об этом 6 июля заявил помощник главы министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.

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«Противник, когда уходил, оставил после себя большую агентурную сеть. Она может выглядеть в абсолютно разной ипостаси: это несовершеннолетние, это взрослые сознательные, это может быть по церковной линии, по благотворительной линии — да всё, что угодно. <...> Несовершеннолетнего легко одурачить, и он бесплатно будет выполнять задачу», — сообщил он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее, 3 июля, министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении ЛНР. Он уточнил, что в результате успешных боевых действий Вооруженными силами РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установлен полный контроль над Лисичанском и рядом близлежащих населенных пунктов.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой Народной Республики (ДНР) и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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