В Кремле раскрыли подробности переговоров Путина и Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону возможные совместные шаги по калининградскому транзиту. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщает пресс-служба Кремля.

«Был сделан акцент на ситуации в связи с введенными Литвой незаконными ограничениями на транзит товаров в Калининградскую область. В этом контексте обсуждались некоторые возможные совместные шаги»,— говорится в сообщении.

Помимо этого, главы государств обсудили ход специальной военной операции РФ, а также затронули вопросы обороны Беларуси и России, поставки энергоносителей из России в Европу и строительство белорусского порта в России.

Евросоюз закрыл доступ для российских сухопутных грузоперевозок в апреле текущего года, но тогда запрет не затронул транзит товаров в Калининград. Однако 18 июня в рамках пятого пакета антироссийских санкций был введен запрет на транзит некоторых грузов в Калининградскую область из Литвы.

По словам главы дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, блокады Калининграда нет и Литва действует в соответствии с политикой ЕС. В свою очередь глава Калининградской области Антон Алиханов назвал запрет на транзит незаконным. По его мнению, такие решения могут иметь далеко идущие последствия для Евросоюза.

В настоящее время, как сообщила 8 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва продолжает диалог с Еврокомиссией и Литвой по теме транзита в Калининградскую область. Захарова подчеркнула, что если в ближайшие дни ситуация не стабилизируется, то российская сторона примет в отношении Литвы и Евросоюза жесткие меры, их подготовка уже завершена.