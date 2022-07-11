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Суд оставил в силе арест умершего под стражей ученого Колкера

Суд Новосибирской области оставил в силе арест умершего под стражей ученого Колкера
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Фото: pexels.com
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Новосибирский областной суд оставил без изменения решение об аресте по делу о госизмене в отношении ученого-физика Дмитрия Колкера, который умер в больнице после доставки его из СИЗО «Лефортово». Об этом 11 июля сообщили в суде.

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О том, что защита обжаловала арест ученого, сообщали 5 июля в управлении судебного департамента Новосибирска. Отмечалось, что в суд поступали апелляционные жалобы от защитников ученого с просьбой отменить постановление суда от 30 июля об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, адвокат Колкера Александр Федулов сообщил о том, что в Следственный комитет подано заявление для проведения проверки по факту смерти ученого. Как уточнялось, защите до сих пор не отдают заключение о смерти подозревавшегося в госизмене ученого, потому что его паспорт всё еще находится в следственном изоляторе.

Ученого-физика, заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского госуниверситета Дмитрия Колкера заключили под стражу 1 июля. Суд вынес избрал меру пресечения в виде ареста до 29 августа. По делу о госизмене ему грозило от 12 до 20 лет тюрьмы.

По мнению сына ученого Максима Колкера, отца задержали из-за лекций, которые ученый прочитал на международной конференции в Китае.

В пресс-службе НГУ заявили ТАСС, что в материале физика речь шла о разработке источников излучения для экологических, медицинских и специальных задач. Теоретически это могло быть связано с государственной тайной.

Спустя три дня после ареста Дмитрий Колкер скончался. Известно, что он боролся с раком четвертой стадии.

Дмитрий Колкер — заведующий лабораторией квантовых оптических технологий НГУ, автор большого количества публикаций в зарубежных научных изданиях. Долгое время он боролся с раком поджелудочной железы. Ученый родился 7 июня в 1968 году. Доктор физико-математических наук преподавал проектирование лазерных систем и физику оптических явлений. Колкер является автором 112 научных работ и трех патентов.

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