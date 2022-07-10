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Байден изменил конструкцию своего велосипеда после падения

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Фото: REUTERS/Tasos Katopodis
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На велосипеде президента США Джо Байдена больше нет удерживающих ступни ремней, из-за которых он упал три недели назад. Об этом в воскресенье, 10 июля, американский лидер рассказал журналистам во время очередной велопрогулки.

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«В первую очередь я хочу, чтобы вы знали: я снял крепления с педалей», — сказал он.

Отмечается, что на выходные Байден отправился в свою семейную резиденцию на пляже Рехобот в штате Делавэр.

Ранее, 20 июня, президент США заявил, что чувствует себя великолепно, несмотря на падение с велосипеда. Свое падение он объяснил тем, что не смог вытащить ступню из ремня вокруг педали.

18 июня Байден упал с велосипеда при попытке приблизиться к журналистам и людям, собравшимся в национальном парке Gordons Pond. Позднее американский лидер посетил церковь Сент-Эдмонд в центре города Рехобот-Бич.

Репортеры засыпали его вопросами о состоянии здоровья, но вместо ответов он сделал три прыжка вперед и проследовал к автомобилю.

После этого пользователи Сети высмеяли ситуацию, проведя параллель между прыжками американского лидера и экономическими проблемами в стране.

17 июня бодрая пробежка Байдена по газону попала на видео и удивила интернет-пользователей. Президент США ни разу не споткнулся и не упал на пути к трапу вертолета, который накануне, в пятницу, доставил его и первую леди отмечать 45-ю годовщину свадьбы на курорт Рехобот-Бич в Делавэре.

До этого глава Белого дома испытывал некоторые, как иронично отмечают американские СМИ, «предполетные трудности» — Байден регулярно спотыкался на трапе.

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