Байдена раскритиковали за прыжки около церкви

Читатели Daily Mail раскритиковали президента США Джо Байдена за прыжки возле церкви после падения с велосипеда.

«Это самое жестокое обращение с пожилыми людьми. Делать вид, что с этим мужчиной всё в порядке, неправильно во всех смыслах», — заявил lankkit2.

Некоторые комментаторы высмеяли ситуацию, проведя параллель между прыжками американского лидера и экономическими проблемами в стране.

«Всё, что ему нужно, это клоунский костюм», — написал пользователь The Devil made Blair.

По словам американцев, страна не заслужила такого президента, Байден представляет опасность для себя и для других и уже давно должен отправиться на пенсию или в дом престарелых.

Ранее, 18 июня, Байден упал с велосипеда при попытке приблизиться к журналистам и людям, собравшимся в национальном парке Gordons Pond. Позднее американский лидер посетил церковь Сент-Эдмонд в центре города Рехобот-Бич. Репортеры засыпали его вопросами о состоянии здоровья. Вместо ответов он сделал три прыжка вперед и проследовал к автомобилю.

8 июня, отправляясь на Саммит Америк, президент США едва удержался от падения во время подъема по трапу самолета. Момент, как споткнулся 79-летний глава Белого дома, был зафиксирован на камеры в ходе трансляции в эфире американского телеканала NBC.

До этого, 12 мая, Байден споткнулся на трапе в штате Мэриленд перед отправкой в Иллинойс. Тогда он потерял равновесие несколько раз подряд. В апреле прошлого года он также падал во время восхождения по трапу самолета.

Пользователи Сети в шутку стали предлагать американскому лидеру использовать эскалатор для подъема на самолеты.

Байден стал самым возрастным президентом после своего избрания на пост главы государства. Его здоровье неоднократно становилось предметом обсуждения во время президентской гонки со стороны его соперника — тогдашнего президента США Дональда Трампа и других республиканцев.

15 июня сообщалось, что рейтинг общественного одобрения Байдена снижается третью неделю подряд, он опустился до 39%. Уточнялось, что этот показатель приближается к самому низкому значению за всё время его пребывания на посту президента. По данным опроса, не одобряют работу Байдена свыше половины жителей США. Таким мнением поделились 56% опрошенных.