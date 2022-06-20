Байден рассказал о самочувствии после падения с велосипеда

Президент США Джо Байден заявил, что чувствует себя великолепно, несмотря на падение с велосипеда в субботу. Об этом американский лидер рассказал в понедельник, 20 июня.

«Я великолепно себя чувствую», — сказал он в ходе общения с журналистами в штате Делавэр.

Свое падение он объяснил тем, что не смог вытащить ступню из ремня вокруг педали.

«Кто-нибудь из вас на велосипеде ездит? На некоторых установлены такие конструкции для ступни, чтобы они не скользили. Я слезал с велосипеда, и правая застряла», — объяснил политик.

18 июня Байден упал с велосипеда при попытке приблизиться к журналистам и людям, собравшимся в национальном парке Gordons Pond. Позднее американский лидер посетил церковь Сент-Эдмонд в центре города Рехобот-Бич.

Репортеры засыпали его вопросами о состоянии здоровья, но вместо ответов он сделал три прыжка вперед и проследовал к автомобилю.

После этого пользователи Сети высмеяли ситуацию, проведя параллель между прыжками американского лидера и экономическими проблемами в стране.

17 июня бодрая пробежка Байдена по газону попала на видео и удивила интернет-пользователей. Президент США ни разу не споткнулся и не упал на пути к трапу вертолета, который накануне, в пятницу, доставил его и первую леди отмечать 45-ю годовщину свадьбы на курорт Рехобот-Бич в Делавэре.

До этого глава Белого дома испытывал некоторые, как иронично отмечают американские СМИ, «предполетные трудности» — Байден регулярно спотыкался на трапе.