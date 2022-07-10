Шредер заявил о намерении продолжать поддерживать связь с Путиным

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер намерен поддерживать связь с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на проведение спецоперации по защите Донбасса. Об этом 10 июля он заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Я не упущу возможности поговорить с президентом Путиным», — сказал он.

Шредер также отметил, что не верит в военное решение украинского кризиса.

«Единственный способ положить конец конфликту — это дипломатические переговоры. Судьбу солдат и гражданского населения Украины можно облегчить только дипломатическим путем, — добавил экс-канцлер ФРГ.

По его словам, он понял, что Путин заинтересован в решении конфликта путем переговоров, еще после разговора с ним в начале марта.

«Как выглядит такое решение, можно будет выяснить только в ходе переговоров», — подчеркнул он.

Ранее, 20 мая, Шредер и исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг сообщили о невозможности продления своих полномочий в совете директоров «Роснефти».

В «Роснефти» отметили вклад Шредера и Варнига в международный бизнес компании и в реализацию масштабных инфраструктурных проектов России и Германии, направленных на повышение эффективности немецкой экономики и ее промышленности, а также благополучия ее граждан.

19 мая ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин заявил «Известиям», что против Шредера ведется многолетняя клеветническая кампания. Также эксперт указал на ангажированность подобных действий, которые носят ярко выраженный антироссийский характер, поскольку Шредер в том числе выступает со здравой позицией за сохранение партнерских взаимовыгодных отношений РФ с ФРГ.

В тот же день Европарламент принял резолюцию с призывом к Евросоюзу ввести санкции против Шредера. Большинство депутатов ЕП высказались за введение рестрикций против бывшего канцлера Германии.

До этого, в апреле, Шредер заявил, что немецкая промышленность очень сильно зависит от ресурсов России. Поэтому на длительный срок изолировать Россию невозможно. По его мнению, экономика Германии не сможет функционировать, а дома в стране будет нечем отапливать.