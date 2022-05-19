Политолог оценил вероятность введения санкций ЕС против экс-канцлера ФРГ Шредера

Против экс-канцлера Германии Герхарда Шредера ведется многолетняя клеветническая кампания. Об этом в четверг, 19 мая, заявил «Известиям» ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин, добавив, что санкции в отношении бывшего главы правительства ФРГ Евросоюз, скорее всего, введет.

«Против Шредера ведется уже многолетняя клеветническая кампания. Такой травли в современной Германии подвергался только экс-политик от СДПГ Тило Саррацин, автор книги «Германия самоликвидируется». И то это довольно недолго продолжалось. Здесь же мы столкнулись с системным характером преследования бывшего немецкого политика», — подчеркнул он.

Также эксперт указал на ангажированность подобных действий, которые носят ярко выраженный антироссийский характер, поскольку Шредер в том числе выступает со здравой позицией за сохранение партнерских взаимовыгодных отношений РФ с ФРГ.

«Именно за это его так критикуют. Необоснованно утверждается, что при Шредере предпринимались попытки усилить Россию. Подобная критика звучит уже и в адрес Ангелы Меркель, а также других предшествующих [канцлеру Германии Олафу] Шольцу политиков», — отметил Камкин.

Шредера же, скорее всего, санкционируют, что будет обозначать переход немецкой политики из разряда политической нормальности в «охоту на ведьм», заключил политолог.

Ранее в этот день бюджетный комитет бундестага одобрил заявку правящих партий о лишении политика части государственных привилегий, бюро экс-канцлера ФРГ больше не будет финансироваться из федеральных средств.

По закону бюро Шредера финансируется за счет налогоплательщиков, однако теперь сотрудникам экс-канцлера не будут выплачивать зарплату. Но при этом остаются право на личную охрану и ежемесячная пенсия, которую получают все бывшие главы правительства Германии.

Кроме того, 19 мая Европарламент принял резолюцию с призывом к Евросоюзу ввести санкции против Шредера. Большинство депутатов ЕП высказались за введение рестрикций против бывшего канцлера Германии, пишет газета Die Welt.

23 апреля Шредер в интервью The New York Times заявил, что немецкая промышленность очень сильно зависит от ресурсов России. Поэтому на длительный срок изолировать Россию невозможно. По его мнению, экономика Германии не сможет функционировать, а дома в стране будет нечем отапливать.