Прямой эфир

Шредер и Варниг покинут совет директоров «Роснефти»

0
Фото: ТАСС/Демьянчук Александр
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер и исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг сообщили о невозможности продления своих полномочий в совете директоров «Роснефти». Об этом говорится в опубликованном 20 мая заявлении компании.

Поставили на поток: кому выгодна информационная атака на Герхарда Шредера
Противники проекта «Северный поток – 2» готовы перейти к «войне компроматов»

«Мы с пониманием относимся к их решению и благодарим за неизменную поддержку. В стандартах Компании будут продолжать использоваться внедренные ими подходы всестороннего анализа, тщательного планирования и моделирования реализуемых проектов, а также принципы долгосрочности и учета интересов наших партнеров на рыночной основе», — сообщается в пресс-релизе.

В «Роснефти» также отметили вклад Шредера и Варнига в международный бизнес компании и в реализацию масштабных инфраструктурных проектов России и Германии, которые были направлены на повышение эффективности немецкой экономики и ее промышленности, а также благополучия ее граждан.

Реклама

Ранее, 19 мая, Бюджетный комитет парламента Германии одобрил заявку правящих партий о лишении Шредера части государственных привилегий. По закону бюро Шредера финансируется за счет налогоплательщиков, однако теперь сотрудникам экс-канцлера не будут выплачивать зарплату. Но при этом остаются право на личную охрану и ежемесячная пенсия, которую получают все бывшие главы правительства Германии.

18 мая газета Welt сообщила о планах Европарламента принять резолюцию с призывом совета Евросоюза (ЕС) включить Герхарда Шредера и бывшую главу МИД Австрии Карин Кнайсль в санкционные списки. Это будет сделано, если они не откажутся от своих постов в российских компаниях. 23 апреля Шредер в интервью The New York Times заявил, что немецкая промышленность очень сильно зависит от ресурсов России. Поэтому на длительный срок изолировать Россию невозможно. По его мнению, экономика Германии не сможет функционировать, а дома в стране будет нечем отапливать.

Ранее в мае сообщалось, что правящая коалиция в бундестаге договорилась лишить Шредера ряда статусных привилегий на фоне критики правящего режима из-за его близости к руководству России. В частности, Шредера лишат бюро в бундестаге, которое состоит из шести кабинетов и семи сотрудников, работавших на него. До этого в этом же месяце предложение включить Шредера в санкционный список ЕС из-за его связи с Россией звучало от депутата парламента Польши.

Варниг был внесен в заявление Министерства финансов США об установлении сроков завершения всех сделок с компанией-оператором «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG до 2 марта 2022 года, как персона, в отношении которой планируется ввести санкции.

Страны Запада также продолжают усиливать санкции против РФ на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о которой 24 февраля объявил президент России Владимир Путин.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022