Шредер и Варниг покинут совет директоров «Роснефти»

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер и исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг сообщили о невозможности продления своих полномочий в совете директоров «Роснефти». Об этом говорится в опубликованном 20 мая заявлении компании.

«Мы с пониманием относимся к их решению и благодарим за неизменную поддержку. В стандартах Компании будут продолжать использоваться внедренные ими подходы всестороннего анализа, тщательного планирования и моделирования реализуемых проектов, а также принципы долгосрочности и учета интересов наших партнеров на рыночной основе», — сообщается в пресс-релизе.

В «Роснефти» также отметили вклад Шредера и Варнига в международный бизнес компании и в реализацию масштабных инфраструктурных проектов России и Германии, которые были направлены на повышение эффективности немецкой экономики и ее промышленности, а также благополучия ее граждан.

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Ранее, 19 мая, Бюджетный комитет парламента Германии одобрил заявку правящих партий о лишении Шредера части государственных привилегий. По закону бюро Шредера финансируется за счет налогоплательщиков, однако теперь сотрудникам экс-канцлера не будут выплачивать зарплату. Но при этом остаются право на личную охрану и ежемесячная пенсия, которую получают все бывшие главы правительства Германии.

18 мая газета Welt сообщила о планах Европарламента принять резолюцию с призывом совета Евросоюза (ЕС) включить Герхарда Шредера и бывшую главу МИД Австрии Карин Кнайсль в санкционные списки. Это будет сделано, если они не откажутся от своих постов в российских компаниях. 23 апреля Шредер в интервью The New York Times заявил, что немецкая промышленность очень сильно зависит от ресурсов России. Поэтому на длительный срок изолировать Россию невозможно. По его мнению, экономика Германии не сможет функционировать, а дома в стране будет нечем отапливать.

Ранее в мае сообщалось, что правящая коалиция в бундестаге договорилась лишить Шредера ряда статусных привилегий на фоне критики правящего режима из-за его близости к руководству России. В частности, Шредера лишат бюро в бундестаге, которое состоит из шести кабинетов и семи сотрудников, работавших на него. До этого в этом же месяце предложение включить Шредера в санкционный список ЕС из-за его связи с Россией звучало от депутата парламента Польши.

Варниг был внесен в заявление Министерства финансов США об установлении сроков завершения всех сделок с компанией-оператором «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG до 2 марта 2022 года, как персона, в отношении которой планируется ввести санкции.

Страны Запада также продолжают усиливать санкции против РФ на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о которой 24 февраля объявил президент России Владимир Путин.

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