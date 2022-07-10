В воскресенье вечером на столицу обрушилась непогода

В больницы Москвы доставлены 10 человек с травмами разной тяжести. Из-за ураганного ветра погиб один человек: мужчину придавило упавшим деревом. В воскресенье вечером на мегаполис вновь обрушилась непогода. После 30-градусной жары в столице прошел сильный ливень с грозой, сообщает телеканал «Известия». Шквалистый ветер ломал деревья и срывал части кровли. Одним из поваленных деревьев придавило маленького ребенка и пожилую женщину. На въезде в один из туннелей обрушилась облицовка. В столичных аэропортах из-за непогоды были задержаны рейсы. Городские службы предпринимают все необходимые меры по устранению последствий урагана.

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