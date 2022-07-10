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Миллионам британцев предрекли нищету из-за роста цен на электричество

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Фото: Global Look Press/Moritz Wolf/imagebroker.com
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Из-за стремительного роста цен на электроэнергию над британцами нависла угроза нищеты. Об этом в субботу, 9 июля, пишет издание The Daily Mail.

«В этом году домохозяйства столкнутся с беспрецедентным увеличением счетов в зимний период, предупреждают аналитики. В свою очередь, защитник прав потребителей Мартин Льюис сказал, что «миллионы» впадут в нищету», — говорится в публикации.

Так, согласно прогнозам консалтинговой компании Cornwall Insight, в начале следующего года ценовой порог на газ и электричество для потребителей в Великобритании установит новый рекорд в £3364 (около 250 тыс. рублей). Такие изменения могут серьезно пошатнуть благополучие граждан.

Во избежание катастрофических последствий британским семьям понадобится серьезная поддержка со стороны властей. Однако неизвестно, сможет ли Лондон защитить население от кризиса стоимости жизни.

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