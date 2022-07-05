FT узнал о риске остановки заводов в Британии в случае нехватки газа

С приходом зимних холодов часть британских предприятий может остановить свою работу в случае, если поставки российского газа в Европу прекратятся. Об этом пишет Financial Times (FT).

Отмечается, что крупные промышленные компании планируют предупредить правительство о том, что заводы могут остановиться на фоне нехватки газа, которая может наступить и в следствие чрезвычайных мер властей по ограничению его использования.

Уточняется, что среди таких предприятий, которые могут не пережить холодное время года, — заводы по производству стекла и керамики, где непрерывная подача горючего играет решающую роль.

Авторы материалы посетовали на то, что британские министры преуменьшали проблему поставок энергоносителей в Соединенное Королевство, гарантируя отсутствие проблем с газом зимой.

Между тем, в Европейском союзе обратились к фабрикам и домохозяйствам с просьбой сократить потребление голубого топлива на случай остановки его импорта из России. В связи с этим эксперты выразили беспокойство, отметив, что у британской стороны едва ли будет возможность закупить у европейских государств недостающее количество сырья.

Ранее, 29 июня, FT писал о том, что британские власти могут остановить поставки газа в континентальную Европу, если усугубится топливный кризис. В то же время европейские газовые компании призвали Великобританию не прерывать сотрудничество с Евросоюзом и предупредили о негативных последствиях отключения страны от газопроводов.

10 июня стало известно, что в Великобритании закрылся один из крупнейших заводов страны по производству азотных удобрений Ince из-за высоких цен на энергоносители. Газета The Telegraph отмечала, что компания не может поддерживать работу завода ввиду рекордно высоких цен на газ и уровня налогообложения на охрану окружающей среды.

В конце мая The Times выразило опасение по поводу того, что миллионы британцев могут столкнуться с отключениями электроэнергии и дефицитом газа. Экономисты заявляют, что санкции вместо вреда РФ вызывают рост цен в Британии.

Кроме того, в апреле результат опроса издания Daily Mirror показал, что более половины британцев в ближайшее время не смогут оплатить счета, более 5 млн жителей страны уже вынуждены выбирать между отоплением и едой.

Экономические и политические санкции против России усилились после того, как 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе, где несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Несогласные со спецоперацией страны Запада ввели новые санкции против РФ, в частности ограничения коснулись энергоресурсов. Из-за запрета на импорт российской нефти в США в стране уже рекордно выросли цены на бензин, инфляция в Европе и Штатах также существенно усилилась.

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