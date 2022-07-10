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American Thinker: Запад недооценил волю России к победе в спецоперации на Украине

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Американские и западные политики заблуждаются, заявляя о том, что украинский кризис нельзя было предсказать: США и Запад спровоцировали эту ситуацию, когда де-факто стали считать Украину членом Свероатлантического альянса. Об этом написал журналист Джаред Питерсон в статье для американского издания The American Thinker.

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По его мнению, отношение Вашингтона к Украине фактически как к члену НАТО, которое имело место быть на протяжении всего 2021 года, совершенно оправданно вызвало негативную реакцию с российской стороны. Россия не один год давала понять, что не потерпит американского военного присутствия у своих границ, уточнил журналист.

Между тем, предложения Москвы по гарантиям безопасности были отвергнуты как США, так и Западом. Эскалация напряжения на Украине изначально была «глупой затеей» США, добавил он.

«На Украине у нас никогда не было таких стратегических интересов, ради которых нам было бы необходимо спровоцировать этот военный конфликт. И как только он начался, решимость России к его успешному для себя завершению — неизбежному и неотвратимому — стала понятна всем, кто мог смотреть в зеркало событий менее затуманенным взором, чем это делают США и Запад», — отметил автор статьи.

Питерсон объяснил, что Москва была готова к тому, что с соответствующим отношением США к Украине, ВСУ будут применять в бою оружие НАТО.

Ранее, 7 июля, президент РФ Владимир Путин заявил, что коллективный Запад десятилетиями ведет себя в отношении России исключительно агрессивно. Предложения о создании системы равной безопасности в Европе отвергнуты, инициативы о совместной работе по проблеме противоракетной обороны отклонены, предупреждения о неприемлемости расширения НАТО проигнорированы, уточнил российский лидер.

При этом, как написал 5 июля The Guardian, готовность Североатлантического альянса противостоять России рискует обернуться для него уязвимым местом, единый фронт НАТО может рухнуть. Отмечалось, что члены альянса не хотят допускать успеха российской стороны. Между тем к единому мнению по поводу способов не допустить победы РФ не пришли.

28 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Минобороны РФ рассматривает планы реагирования на чрезвычайные ситуации на западных границах страны в ответ на новую стратегическую концепцию НАТО, которая, в частности, предполагает увеличение численности сил быстрого реагирования. Он назвал Североатлантический альянс достаточно агрессивным блоком, созданным в целях конфронтации.

После начала спецоперации РФ по защите Донбасса несколько стран выразили желание присоединиться к НАТО. Так, заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. МИД России воспринял такие шаги критически. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что безопасность в Швеции и Финляндии не укрепится, а решение присоединиться к блоку — очередная ошибка с далеко идущими последствиями.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Москва будет внимательно следить, какие будут последствия вступления этих стран в НАТО с точки зрения безопасности РФ, которая должна быть обеспечена в безусловном порядке.

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