В Британии назвали уязвимым местом НАТО готовность противостоять России

Готовность Североатлантического альянса противостоять России рискует обернуться для него уязвимым местом, единый фронт НАТО может рухнуть. Об этом пишет The Guardian.

Авторы материала отмечают, что члены альянса не хотят допускать успеха российской стороны. Между тем к единому мнению по поводу способов не допустить победы РФ не пришли.

«И всё же самый большой парадокс для альянса заключается в том, что клей, который так прочно скрепляет его, — решимость противостоять имперским намерениям России, — остается его самой значительной уязвимостью», — говорится в статье.

Отмечается, что новая стратегическая концепция НАТО, принятая на саммите в Мадриде, которая включает в общей сложности 71 категорических «мы будем» на 11 страницах текста, ничего не будут значить, если Москва намекнет, что хочет прекращения огня на Украине. Тогда «некоторые не выдержат, когда на Украине замолчат пушки».

Ранее, 3 июля, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что никто не может дать ответа на вопрос относительного того, когда завершится конфликт вокруг Украины, поскольку «никто на самом деле не знает» ресурсы российской стороны. Между тем от лица представителей коалиции стран Запада он адресовал послание президенту РФ: «Мы в состоянии поддерживать Украину столько, сколько необходимо для защиты ее спокойствия, демократии, верховенства закона и всего того, к чему стремится ее народ».

В тот же день британская газета The Sunday Times сообщила, что конфликт на Украине стал причиной разногласий и разделения НАТО на три лагеря — «ястребы», «голуби» и «страусы». Издание подчеркнуло также, что по причине разногласий внутри Североатлантического альянса не была воплощена в жизнь мысль о размещении небольших контингентов войск альянса в городах западной части Украины.

28 июня лидеры НАТО в ходе саммита в Мадриде приняли стратегическую концепцию, которая определит курс альянса до 2030 года. Одни из основных пунктов документа стало определение самой значительной и прямой угрозы безопасности альянса — России.

О возникших внутри НАТО разногласиях касательно необходимых масштабов военного присутствия блока в Восточной Европе стало известно еще в мае. Сообщалось, что страны Балтии и Польша требуют как можно сильнее расширить военное присутствие альянса в регионе для защиты от РФ, в то время как Франция и Италия выражают сомнения по поводу того, что Россия является угрозой странам НАТО.