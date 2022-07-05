Реклама
Прямой эфир
Мир
Кандидат в президенты Кипра призвал остров вступить в НАТО
Общество
Сайт IKEA обрушился в первые минуты распродажи
Мир
Байден пообещал продолжить борьбу с насилием после стрельбы в Чикаго
Общество
Возвращающимся из-за границы россиянам напомнили о тесте на COVID-19
Происшествия
Ураганный ветер сорвал часть крыши со школы в селе под Саратовом
Происшествия
В жилом доме в центре Москвы произошел пожар
Мир
Италия объявила режим ЧС в пяти областях из-за засухи
Мир
Лондон призвал искать альтернативные маршруты для вывоза украинского зерна
Мир
Финляндия и Швеция за один раунд завершили переговоры о вступлении в НАТО
Культура
Уникальный архив снимков со съемок фильма «Андрей Рублев» продадут на аукционе
Общество
Иноагентов обязали указывать маркировку при ведении просветительской деятельности

В Британии назвали уязвимым местом НАТО готовность противостоять России

The Guardian: готовность НАТО противостоять России может оказаться ее уязвимостью
0
Фото: Global Look Press/Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Готовность Североатлантического альянса противостоять России рискует обернуться для него уязвимым местом, единый фронт НАТО может рухнуть. Об этом пишет The Guardian.

Подконтрольная работа: союзные силы освободили всю территорию ЛНР
На свое военное поражение Киев ответил террористическим ударом по жилым кварталам Белгорода

Авторы материала отмечают, что члены альянса не хотят допускать успеха российской стороны. Между тем к единому мнению по поводу способов не допустить победы РФ не пришли.

«И всё же самый большой парадокс для альянса заключается в том, что клей, который так прочно скрепляет его, — решимость противостоять имперским намерениям России, — остается его самой значительной уязвимостью», — говорится в статье.

Отмечается, что новая стратегическая концепция НАТО, принятая на саммите в Мадриде, которая включает в общей сложности 71 категорических «мы будем» на 11 страницах текста, ничего не будут значить, если Москва намекнет, что хочет прекращения огня на Украине. Тогда «некоторые не выдержат, когда на Украине замолчат пушки».

Ранее, 3 июля, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что никто не может дать ответа на вопрос относительного того, когда завершится конфликт вокруг Украины, поскольку «никто на самом деле не знает» ресурсы российской стороны. Между тем от лица представителей коалиции стран Запада он адресовал послание президенту РФ: «Мы в состоянии поддерживать Украину столько, сколько необходимо для защиты ее спокойствия, демократии, верховенства закона и всего того, к чему стремится ее народ».

В тот же день британская газета The Sunday Times сообщила, что конфликт на Украине стал причиной разногласий и разделения НАТО на три лагеря — «ястребы», «голуби» и «страусы». Издание подчеркнуло также, что по причине разногласий внутри Североатлантического альянса не была воплощена в жизнь мысль о размещении небольших контингентов войск альянса в городах западной части Украины.

28 июня лидеры НАТО в ходе саммита в Мадриде приняли стратегическую концепцию, которая определит курс альянса до 2030 года. Одни из основных пунктов документа стало определение самой значительной и прямой угрозы безопасности альянса — России.

О возникших внутри НАТО разногласиях касательно необходимых масштабов военного присутствия блока в Восточной Европе стало известно еще в мае. Сообщалось, что страны Балтии и Польша требуют как можно сильнее расширить военное присутствие альянса в регионе для защиты от РФ, в то время как Франция и Италия выражают сомнения по поводу того, что Россия является угрозой странам НАТО.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022