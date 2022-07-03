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НАТО разделилось на три лагеря из-за конфликта на Украине

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Конфликт на Украине стал причиной разногласий и разделения НАТО на три лагеря — «ястребы», «голуби» и «страусы». Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на британскую газету The Sunday Times.

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К первой группе относятся те члены альянса, которые уверены, что Киев должен вернуть себе Республику Крым вместе с Донбассом, а также нанести мощный удар по РФ, чтобы в дальнейшем она не могла представлять угрозу для соседствующих государств, отмечает «Газета.Ru».

«Голуби» отстаивают мирное урегулирование конфликта.

«Страусы» — это страны, которые зациклены на проблемах внутри. Они поддерживают документы НАТО, но предпочитают путь наименьшего сопротивления.

Издание подчеркивает также, что по причине разногласий внутри Североатлантического альянса не была воплощена в жизнь мысль о размещении небольших контингентов войск альянса в городах западной части Украины.

28 июня лидеры НАТО в ходе саммита в Мадриде приняли стратегическую концепцию, которая определит курс альянса до 2030 года. Один из основных пунктов документа — определение самой значительной и прямой угрозы безопасности альянса — России. Кроме того, угрозой ценностям и интересам альянса в концепции обозначены и партнерские отношения между Россией и Китаем.

17 мая стало известно о возникших внутри НАТО разногласиях касательно необходимых масштабов военного присутствия блока в Восточной Европе. Так, страны Балтии и Польша требуют как можно сильнее расширить военное присутствие альянса в регионе для защиты от РФ, в то время как Франция и Италия выражают сомнения по поводу того, что Россия является угрозой странам НАТО.

7 апреля газета The New York Times сообщила о разногласиях между членами НАТО в вопросе дальнейшего выстраивания взаимоотношений с Россией. Польша и страны Балтии выступали за полный разрыв отношений с Россией, в то время как Франция, Германия и Турция выступили за сохранение диалога с Москвой.

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